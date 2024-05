Atalanta - sei tra le grandi d’Europa | ad attenderti c’è una Champions completamente rivoluzionata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) La missione è compiuta. Archiviata l’amarezza per la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus, l’ritrova il sorriso allo Stadio Via del Mare di Lecce, ma soprattutto ritrova l’Europa dei. Per la quarta volta da quando Gian Piero Gasperini siede in panchina, la Dea è aritmeticamente qualificata alla prossima edizione dellaLeague. Un traguardo prestigioso, l’ennesimo raggiunto nel periodo storico di maggiore splendore di una squadra che nella stagione 2024/25 farà parte delle 36 squadre che punteranno al trofeo più bello e prestigioso che ci sia. Sì, avete capito bene, 36. Non più 32. Quella che scatterà a partire dalla prossima annata sportiva, infatti, sarà unanel numero delle partecipanti ma soprattutto nel ...