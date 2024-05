Bari - colpito da fulmine | muore 17enne nei campi

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Un giovane di 17 anni è morto questo pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia dida un, mentre sulla zona imperversava un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il servizio 118 ma, nonostante i soccorsi, il ragazzo non ce l'ha fatta. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La tragedia è avvenuta a Santeramo in Colle, in provincia di Bari . La vittima era impegnata in attività di pascolo assieme al padre quando è stato sorpreso dal temporale

