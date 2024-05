Promozione Il Dorico porta bene - Portuali 3-2 sul S Orso

(Di sabato 18 maggio 2024) 2-0 in vantaggio la formazione fanese e poi accorcia De Marco. Ad inizio ripresa il pari di Mascambruni. Nel secondo tempo supplementare la firma di Lattanzi cheallo spareggio per l’Eccellenza VALLESINA, 18 maggio 2024 – Vince ilDorica sul S.e la squadra di Ceccarelli va alla finale chein Eccellenza. Sotto di 0-2 De Marco, Mascambruni e Lazzarini ribaltano la situazione e guardano alla gara del prossimo fine settimana contro il Centubuchi con tanta fiducia e speranza. De Marco Luchetti al 5?in vantaggio il S.e al 39? il raddoppio di Muratori su punizione gela ilPrima del riposo De Marco fa 1-2. Appena di riprende ecco il 2-2 quando Giampaoletti colpisce il palo e Mascambruni fa centro. Al 90? è parità e si va ai ...

