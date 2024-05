Torino - Juric | L’Europa sarebbe un risultato stratosferic - ma non cambierà la mia idea sul futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) “Abbiamo fatto una prestazione importante. Volevamo ottenere i tre punti per avvicinareed abbiamo disputato una buona gara. Vincere a Bergamo sarà difficile, ma ci proveremo“. Queste le dichiarazioni di Ivan, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo per 3-1 del suocontro il Milan. “E’ stata una stagione favolosa, ma percepisco poca gioia. Personalmente vado d’accordo con tutti, dallo staff ai giocatori. Tutti cerchiamo di fare il bene del, eppure sento critiche da ogni parte.uno, ma le mie idee sulnon cambieranno. In questi tre anni abbiamo creato qualcosa di fantastico, ma mi piacerebbe vedere meno litigi e più amore” ha concluso il tecnico ...