Torino-Milan - Pioli | Futuro? Ho un altro anno di contratto Ho rispetto …

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan , 37^ giornata della Serie A 2023-2024

Torino, Juric ai saluti: "L'Europa non cambierebbe il mio destino, mancano i giusti presupposti" - Torino, Juric ai saluti: "L'Europa non cambierebbe il mio destino, mancano i giusti presupposti" - Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida col Milan.

Toro con vista Europa, ma Juric 'rovina' la festa: ecco perché. Pioli sul futuro: "Non ho incontrato nessuno" - Toro con vista Europa, ma Juric 'rovina' la festa: ecco perché. pioli sul futuro: "Non ho incontrato nessuno" - il bilancio di pioli Cala il sipario sul cammino in trasferta del Milan, sconfitto 3-1 dal Torino. “Non si si chiude bene, anche se poi alla fine il risultato è anche troppo netto. Abbiamo concesso ...

Torino-Milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBir - torino-milan, le pagelle della squadra di pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBir - Le pagelle di torino-milan: Rodriguez, che gol! Zapata la sblocca, in difesa Buongiorno giganteggia, Pellegri regali colpi mai visti MILINKOVIC-SAVIC 6: non deve fare gli straordinari, al contrario pr ...