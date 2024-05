Poker del Catanzaro | il Brescia sconfitto 4-2 ai supplementari

(Di sabato 18 maggio 2024) Incredibile eliminazione dal turno preliminare dei play off per il. La squadra di Maran arriva in vantaggio all’ultimo dei 6’ di recupero de secondo tempo al “Ceravolo”, ma il forcing delfrutta il gol dell’ex Donnarumma che rende necessario il passaggio ai. Una rete beffarda e amara che, di fatto, infrange i sogni delle Rondinelle che già pregustavano il derby in semifinale con la Cremonese. Nell’extra time la formazione biancazzurra non riesce a trovare il brio per passare nuovamente in vantaggio e al 15’ del primo supplementare Brignola firma il sorpasso giallorosso che mette anzitempo in cassaforte la qualificazione della squadra di Vivarini. Ilcerca di non arrendersi, ma il gioco si fa sempre più spezzettato e i biancazzurri non riescono a mettere in pericolo la rete ...

