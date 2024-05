Furiosa arriva in sala - Miller | ho pensato a quanto lottano le donne

(Di sabato 18 maggio 2024) Ha ricevuto sette minuti di standing ovation e critiche quasi unanimemente entusiaste a Cannes "A Mad Max Saga", e dal 23 maggio il film distopico di Georgenei cinema. Sono passati nove anni dal successo di "Mad Max: Fury Road" e questo è il prequel dedicato al personaggio che allora era interpretato da Charlize Theron. La giovaneè Anya Taylor-Joy e il suo rivale, il Signore della Guerra Dementus, Chris Hemsworth. I due considerano in qualche modo questo film "femminista"."Se mostri alcune cose attraverso un'allegoria puoi essere più oggettivo. - ha detto l'attrice - Vedere il viaggio che compie questa donna, sradicata e distrutta da due uomini che vogliono solo il potere, beh, forse a molte persone evocherà qualcosa. E poi penso che dovremmo imparare dalla sua capacità di resilienza". ...

