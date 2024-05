Torino-Milan - Juric | La prossima sarà come una finale

Torino-Milan 3-1: Zapata, Ilic e l'ex Rodriguez per una vittoria mai in discussione - torino-milan 3-1: Zapata, Ilic e l'ex Rodriguez per una vittoria mai in discussione - juric si affida al 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic tra i pali ... potente conclusione dal limite che bacia il palo prima di insaccarsi. Reazione d'orgoglio del Milan che al 55' accorcia le distanze con ...

Torino, Juric ai saluti: "L'Europa non cambierebbe il mio destino, mancano i giusti presupposti" - Torino, juric ai saluti: "L'Europa non cambierebbe il mio destino, mancano i giusti presupposti" - Ivan juric, allenatore del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida col Milan.

Toro con vista Europa, ma Juric 'rovina' la festa: ecco perché. Pioli sul futuro: "Non ho incontrato nessuno" - Toro con vista Europa, ma juric 'rovina' la festa: ecco perché. Pioli sul futuro: "Non ho incontrato nessuno" - Il saturday night valevole per la penultima giornata di Serie A regala la bella vittoria del Torino ai danni di un Milan che sembra aver gettato la spugna. I granata sognano l’Europa, ma la gioia è ...