LIVE Usyk-Fury - Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA | tra poco il via del main event!

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.58 Opetaia batte ai punti Briedis, Ora è il momento di. 23.51 Ultimo round della sfida tra Opetaia e Briedis, dopo sarà tempo di. 23.22 Opetaia e Briedis sono al quinto round. 22.57 Entrano sul ring Opetaia-Briedis, ultimo match prima del. 22.50 Comincia la fase di fasciatura per. 22.36 Sconfitta per Cordina, grande match di Cacace, si chiude per stop medico. 22.10 Iniziato il match tra Cordina e Cacace. 22.05 Ecco i risultati fino a questo momento: Joe Cordina vs Anthony Cacace – per i titoli dei superpiuma IBF e IBO Jai Opetaia vs Mairis Briedis – per il titolo vacante deicruiser IBF – trasul ring. Agit ...

Tyson Fury contro Oleksandr Usyk, quando e dove vedere l’incontro per le cinque cinture mondiali dei pesi massimi - Tyson Fury contro Oleksandr Usyk, quando e dove vedere l’incontro per le cinque cinture mondiali dei pesi massimi - Il countdown è finito. In live streaming su Dazn, in tutto il mondo e in modalitá pay-per-view, sabato 18 maggio si terrà ''Ring of Fire'', la grande serata di combattimento parte del calendario della ...

LIVE – Boxe, Usyk vs Fury, Mondiale pesi massimi (DIRETTA) - LIVE – Boxe, Usyk vs Fury, Mondiale pesi massimi (DIRETTA) - DIRETTA - Boxe, Usyk vs Fury, Mondiale pesi massimi (LIVE). Aggiornamenti in tempo reale gratis round dopo round streaming ...

Boxe: Fury vs Usyk a Riyad, sabato 18 maggio in streaming su DAZN - Boxe: Fury vs Usyk a Riyad, sabato 18 maggio in streaming su DAZN - Un match storico per la boxe mondiale è quello che avrà luogo sabato 18 maggio alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita), dove il britannico Tyson Fury e l'ucraino Oleksandr Usyk si sfideranno per ...