Il Torino travolge il Milan 3-1

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI - Uncinico e brillante supera ilper 3-1, sorpassa il Napoli in classifica e, a una giornata dalla fine del campionato, continua a sognare l'Europa. Sono Zapata, Ilic a Rodriguez ad abbattere un avversario fragile difensivamente e con la testa già alla prossima stagione. La prima chance è di Pulisic, che al 7' ci prova con il destro ma Masina salva la situazione stoppando la conclusione in scivolata. Al 25', Jovic smarca Reijnders che parte palla al piede in mezzo al campo e serve sulla Okafor, il quale rientra sul destro calciando a giro con la sfera che esce di un soffio. Un minuto più tardi, sul versante opposto, i granata trafiggono Sportiello alla prima opportunità. L'ex di turno Rodriguez pennella un bel traversone dalla sinistra sulla testa di Zapata, che salta in testa a Thiaw e Tomori infilando la palla in rete nell'angolino ...