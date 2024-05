Ragazzo di 17 anni muore colpito da un fulmine nel Barese | Era riuscito a rialzarsi - poi ha avuto un arresto cardiaco

(Di sabato 18 maggio 2024) Tragedia nel. Undi 17è morto nel pomeriggio di sabato 18 maggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere statoda un...

Un Ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine . È successo questo pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, nel Barese . La vittima si trovava insieme al padre: i due erano impegnati in attività di pascolo quando sono ...

Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese dopo essere stato colpito da un fulmine . La vittima era impegnata, assieme al padre, in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale ...

AGI - È stato un fulmine la causa della morte di un ragazzo di 17 anni , Giuseppe Cacciapaglia, avvenuta nel pomeriggio di oggi a Santeramo in Colle. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane era insieme al padre in campagna, ...

Juric: "Se vado via Penso di si. L'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta" - Juric: "Se vado via Penso di si. L'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta" - E' felice il tecnico Ivan Juric dopo il successo interno contro il Milan, commentandolo ai microfoni di Dazn: "Il mio rapporto con i ragazzi è favoloso. Sono tre anni che siamo ...

Bari, 17enne muore colpito da un fulmine: era in campagna con suo padre - Bari, 17enne muore colpito da un fulmine: era in campagna con suo padre - Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato centrato da un fulmine a Santeramo in Colle, frazione in provincia di Bari.

Malata,insultata su web. Colle:"Forza!" - Malata,insultata su web. Colle:"Forza!" - Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella".Così il Presidente incoraggia su Instagram una ragazzina di 14 anni, affetta da tumore. Costretta a cure continue e a lunghi periodi in ...