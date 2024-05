Bellinzago nel fango dopo l’alluvione - la disperazione di chi ha perso tutto a causa del maltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Cataste di pezzi di legno che erano armadi, scaffali e arredi, vestiti, oggettinali, ricordi di una vita. Sotto il primo vero soleil lungo rettilineo di Villa Fornaci, fraLombardo e Gessate, è un triste e caotico bazar di oggetti, masserizie e rottami dissepolti in giorni di lavoro. Di cortile in cortile, di casa in casa, e man mano che acqua eallentano la morsa negli interrati, carriole e braccia trasportano e depositano sul marciapiede quello che, ormai, è irrimediabilmente perduto. Accatastato sulla strada c’è di. Eha il colore del. Tavoli e scrivanie, pezzi di armadi, testiere di letti. Sedie da ufficio e scaffali, materassi, sanitari. Vestiti vecchi, giocattoli, quadri. Lavatrici, ...

