Playoff Serie B | date - squadr - regolamento

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione veneta è riuscita ad allungare la Serie alla partita decisiva grazie alla vittoria in ...

Tortona e Venezia portano Virtus e Reggio Emilia alla bella - Tortona e Venezia portano Virtus e Reggio Emilia alla bella - annulla il match point casalingo dell’Unahotels e riporta la serie in laguna per il suo atto finale lunedì sera. TORTONA-VIRTUS 82-75 Altra prova di orgoglio della Bertram, entrata in punta di piedi ...

Playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e va in semifinale - playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e va in semifinale - Il Catanzaro accede alla semifinale dei play off del campionato di serie B dopo aver battuto 4-2 ai supplementari il Brescia al 'Ceravolo'. I lombardi sono andati in vantaggio con Galeazzi all'8' pt e ...

La Reyer Venezia batte Reggio Emilia 95-92 col record di triple nei playoff, si va alla decisiva gara-5 - La Reyer Venezia batte Reggio Emilia 95-92 col record di triple nei playoff, si va alla decisiva gara-5 - BASKET, serie A - L'Umana Reyer Venezia espugna il PalaBigi per 95-92 in gara-4 e porta alla bella la serie dei quarti di finale contro la UnaHotels Reggio Emilia. Rayjon Tucker guida gli orogranata ...