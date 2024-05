Scontri polizia-dimostranti a Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 23.00 Laisraeliana si è scontrata con migliaia di manifestanti che avevano occupato un tratto di superstrada a Tel. Per disperdere la folla gli agenti hanno fatto ricorso a cannoni ad acqua. Una persona è stata arrestata. Ierano scesi per l'ennesima volta in piazza per contestare il governo Netanyahu e chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Al rifiuto di sciogliersi laè entrata in azione.