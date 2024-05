IN CIABATTE E TELO MARE… TORINO-MILAN 3-1 | CHE VI ASPETTAVATE?

Pioli dopo Torino-Milan: “Ci siamo fatti sorprendere su due traversoni” - Pioli dopo torino-milan: “Ci siamo fatti sorprendere su due traversoni” - Stefano Pioli ha parlato dopo il fischio finale di torino-milan: “La partita si è equilibrata, ma non siamo riusciti a riprenderla" ...

Zapata dopo Torino-Milan: - Zapata dopo torino-milan: - Duvan Zapata ha parlato dopo il fischio finale di torino-milan: “ Al termine di torino-milan, Duvan Zapata ha parlato a DAZN. Queste le dichiarazioni del ...

Torino Milan, i rossoneri sconfitti: la Curva Sud REAGISCE così. COSA È SUCCESSO - Torino Milan, i rossoneri sconfitti: la Curva Sud REAGISCE così. COSA È SUCCESSO - Torino Milan termina 3-1 per i granata con una brutta sconfitta per i rossoneri che ormai hanno poche motivazioni per queste ultime giornate di campionato dopo il raggiungimento del secondo posto e ...