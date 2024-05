Ora 600 è anche ibrida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Fiat cede al mercato, che sta perdendo fiducia nell'elettrico, e lancia la 600 Hybrid. Dopo la versione 100% a batteria, che non ha portato i numeri sperati, la casa di Torino corre ai ripari con una vettura che stizza l'occhio al green senza abbandonare il propulsore endotermico. Il risultato è il giusto compromesso per chi vuole iniziare ad avvicinarsi a ciò che sarà obbligatorio in futuro. La 600 Hybrid, nata poer ottimizzare i consumi soprattutto nei percorsi urbani (durante i quali il motore endotermico resta spento per più del 50% del tragitto), propone un powertrain già visto su altre vetture prodotte nella grande famiglia Stellantis. Ecco allora un 3 cilindri 1.200 cc turbo che eroga 100 cv e la batteria agli ioni di litio da 48 Volt a cui si aggiunge il cambio a doppia frizione a sei rapporti nel quale c'è il motore elettrico da 21kW. La 600 Hybrid viene proposta nella ...