Corriere dello Sport – Il Napoli vuole Greenwood Ha già parlato col Manchester United

(Di sabato 18 maggio 2024) 2024-05-18 20:06:29 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Arrivano conferme sull’interesse delper Mason. L’attaccante inglese di proprietà del, in prestito quest’anno al Getafe, piace molto al club di De Laurentiis che valuta diversi profili per la rifondazione della rosa in vista della prossima estate. Ne parla anche The Athletic che fa riferimento anche a contatti già avvenuti tra i club. Dieci gol in stagione con il Getafe Ilè molto interessato al calciatore, ha cominciato a chiedere informazioni alloche in estate vorrebbe cederlo a titolo definitivo nonostante la richiesta del Getafe di rinnovare il prestito. Proprio in Liga il giocatore si è ...

