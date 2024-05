Basket - playoff Serie A | Tortona e Venezi - portano Virtus e Reggio a gara 5

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Bologna, 18 maggio 2024 – Si chiuderanno con almeno due gare 5 i quarti di finale del campionato diA di: sono infatti arrivati i ruggiti d’orgoglio della Bertrame dell’Umana Reyera che hanno portato alla “bella” le rispettive. Al PalaFerraris di Casale Monferrato la Bertram ha mandato al tappeto laSegafredo Bologna per 82-75 al termine di un match di fatto condotto per tutto l’arco dei 40 minuti: in grande evidenza sul fronte del Derthona, che ha tirato con un chirurgico 15/28 da oltre l’arco dei 6.75 metri, Leonardo Candi con 15 punti (4/6 dal campo e 4/4 ai liberi per lui). Doppia cifra anche per l’altro ex Fortitudo Tommaso Baldasso, Leon Radosevic (12 punti a testa) e l’ex bianconero Kyle Weems (10 punti). Altra serata storta, invece, ...