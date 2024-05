Pagelle Torino-Milan 3-1 | Thiaw disastroso - Bennacer gol ed errori

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Torino-Milan , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Inizio di partita equilibrato con entrambe le squadre che hanno qualche occasione per ...

SPORTIELLO 6 L’unico che ci tiene a non fare un’altra figuraccia, l’ultima della stagione KALULU 4 Mamma mia che tragedia Thiaw 2 Non può più giocare nel Milan. Meglio che si trovi una squadra in Serie B… Tomori 3 Nemmeno Fikayo! TERRACCIANO 5 Esce ...

Pagelle Milan: i voti rossoneri nella sconfitta (3-1) contro il Torino

Pagelle Torino-Milan 3-1: Tomori e Thiaw da incubo, Kalulu in tilt, l'ex Rodriguez non perdona, Zapata super - pagelle torino-milan 3-1: Tomori e Thiaw da incubo, Kalulu in tilt, l'ex Rodriguez non perdona, Zapata super - Le pagelle del Milan, top e flop del Torino e il tabellino del match nella nostra analisi. Il centravanti francese ha annunciato alla tv del club che a fine stagione si trasferirà in MLS, ai Los ...

Torino-Milan, le pagelle di CM: Tomori da horror, Pulisic è l’unico a salvarsi - torino-milan, le pagelle di CM: Tomori da horror, Pulisic è l’unico a salvarsi - torino-milan 3-1 Sportiello 5: può e deve fare meglio, specie sul gioco aereo del Torino. Tre gol sul groppone sono tanti. Kalulu 5,5: confuso, soprattutto in av.