Mutti e Zenoni nella giornata delle squadre | Ancora in Champions - grazie Atalanta In campo anche i bimbi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) Alla Cittadella dello Sport di Celadina, il terzo appuntamento del Torneo di Tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo è stato dedicato alle partite dei bambini e alla competizione a. In mattinata si è svolto un torneo under 12: 40 giovanissimi tennisti si sono cimentati con la racchetta trascorrendo una mattinata in compagnia. 12 ragazze e 24 ragazzi, suddivisi in due gironi in modo da garantire a ciascuno di giocare almeno 4 partite, cui si sono aggiunte le semifinali e la finale. I ragazzi hanno concluso in modo conviviale, pranzando tutti insieme e divertendosi sui gonfiabili, per concludere unache ha trasmesso il messaggio che lo sport non divide mai, ma unisce e crea socialità. In serata si è svolta la competizione a, che ha visto scendere incon la racchetta ...