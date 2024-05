Ex stella della Premier League e dell’Inghilterra - 32 ann - cerca un nuovo club su LinkedIn dopo aver lasciato il ruolo di giocatore-allenatore nella squadra spagnola di quinta divisione

(Di sabato 18 maggio 2024) 2024-05-18 13:30:13 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Un exsi è rivolto anel tentativo di procurarsi unper la prossima stagione. Il difensore centrale ha precedentemente rappresentato l’Inghilterra a livello internazionale e ha giocato in diversitra cui Tottenham, Liverpool e QPR. Ora, all’età di 32 anni, Steven Caulker ha intrapreso una strada improbabile perre aiutoridi una cui unirsi la prossima stagione. Steven Caulker – Dov’è ...

Comunicazione ufficiale a sorpresa da parte del club inglese: è stata una scelta condivisa. Adesso è tempo di riflettere sul futuro. Domani, 19 maggio, sarà l’ultima giornata di calcio in Premier League : alle 17, ora italiana, scenderanno in campo ...

Premier League, pronostico Manchester City-West Ham: l'analisi del match - premier league, pronostico Manchester City-West Ham: l'analisi del match - La premier Legue è pronta a chiudere i battenti con il Manchester City che si gioca il titolo in casa contro il West Ham. La classifica al momento vede i "Citizens" posizionati al primo posto con 2 ...

Pronostici Premier League, quote e statistiche di Manchester City-West Ham - Pronostici premier league, quote e statistiche di Manchester City-West Ham - Quote alla mano non sembra esserci partita, il West Ham non ha più obiettivi e nelle precedenti 5 gare del torneo è riuscita a conquistare soltanto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il ...

Premier League, a sopresa De Zerbi saluta il Brighton! Domani l’ultima panchina - premier league, a sopresa De Zerbi saluta il Brighton! Domani l’ultima panchina - Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in premier league, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di ...