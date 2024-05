Rimpatriata finisce in tragedia - investe per sbaglio l’amico e lo uccide | “Non mi ero accorto di nulla”

Cosa è successo a Pedaso: la rimpatriata al ristorante, la lite al bar, il tragico incidente - Cosa è successo a Pedaso: la rimpatriata al ristorante, la lite al bar, il tragico incidente - Si chiamava Giampiero Larivera l’uomo di 54 anni morto questa notte a Pedaso. La dinamica dell’evento è ancora sotto indagine, ma i primi dettagli parlano di una lite tra due gruppi di persone che avr ...

Messaggi pro Palestina in chat, educatore di liceo finisce nel centro di espulsione - Messaggi pro Palestina in chat, educatore di liceo finisce nel centro di espulsione - Era stato costretto a scappare dalla sua Algeria e si era ricostruito una vita, ma la nel giro di quattro mesi ha perso tutto. Da educatore di una scuola esclusiva come il liceo francese di Roma ...

Difende Hamas su una chat privata, rifugiato algerino perde il permesso di soggiorno e finisce in un Cpr. Il caso finisce in Parlamento - Difende Hamas su una chat privata, rifugiato algerino perde il permesso di soggiorno e finisce in un Cpr. Il caso finisce in Parlamento - La colpa è quella di aver espresso sostegno ad Hamas dopo l’intervento israeliano a Gaza, seppure in forma privata, nel suo status su Whatsapp. Per questo Seif Bensouibat, 38enne algerino dal 2013 rif ...