Challenger Torino 2024 | Lorenzo Musetti e Francesco Passaro giocheranno la finale - Sonego e Darderi ko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Sarannoa disputare ladel175 di, monopolizzato in maniera completa dai giocatori italiani nel quartetto di semifinalisti rimasti. Da una parte il logico favorito del torneo, dall’altra un giocatore che, dai match point annullati contro Rinderknech al Foro Italico di Roma, ha innestato un’altra marcia., va detto, non ha neppure vita facile contro un orgogliosissimo Luciano. Il toscano va subito sotto di un break, ma lo recupera nel quinto game e, poi, va anche a far suo il parziale per 7-5. Nessuno dei due, invece, perde la battuta nel secondo set. Nel conseguente tie-breaknon concretizza quattro match point, ma ce la fa al quinto e ...