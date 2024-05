Torino Ricci | Juric? Un peccato se andrà via - ci ha dato tanto Europeo? Non ci penso

Torino Frosinone è il prossimo incontro di Serie A, causa squalifica Samuele Ricci non sarà presente, ecco chi giocherà al suo posto Samuele Ricci non ci prenderà parte a Torino - Frosinone . Questo è il primo responso che il derby della Mole ha ...

Torino-Milan 3-1: i granata sono ancora in ballo per l’Europa - torino-Milan 3-1: i granata sono ancora in ballo per l’Europa - Sono ancora vive le speranze europee del Toro, nono e ad una lunghezza dall'ottavo posto grazie al successo contro il Milan. Ci pensano Zapata e Ilic a indirizzare la gara nel primo tempo, Rodriguez t ...

Torino, Ricci: "Juric ci mette sempre il cuore" - torino, ricci: "Juric ci mette sempre il cuore" - "C'è tanto entusiasmo, abbiamo approcciato bene e siamo stati concentrati dall'inizio". Così Samuele ricci a Sky dopo la vittoria sul Milan: "L'addio di Juric Sarebbe un dispiacere, ci ha dato molto, ...

Serie A: Torino-Milan 3-1 - Serie A: torino-Milan 3-1 - torino-Milan 3-1 (2-0). torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno (35' st Lovato), Masina, Bellanova (29' st Lazaro), Linetty, Ilic, Rodriguez (16' st ...