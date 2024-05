La Banda dei carabinieri inaugura la Notte dei Musei a Montecitorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 Edizione speciale dia Porte Aperte per ladeidi oggi. La Camera ha aperto i battenti dalle 20, con il concerto dellaMusicale dei. L'ultimo ingresso dei visitatori a mezzae mezza circa. Le visite guidate, oltre alle principali sale di rappresentanza, toccano anche il cortile, al centro di lavori di restauro da poco terminati. Nel percorso anche l'allestimento dedicato ai 75 anni dell'entrata in vigore della Costituzione e i quadri dell'artista Marta Czok, nel Corridoio dei busti. In Sala della Regina si esibiscono i giovani talenti del Teatro dell'Opera di Roma: Valentina Gargano, soprano, Eduardo Niave, tenore, Zenoviia Anna Danchak, pianola, con un repertorio per lo più pucciniano e verdiano. In ...