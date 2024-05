Torino-Milan 3-1 | gol di Zapata - Ili - Rodriguez e Bennacer

Torino-Milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBird - torino-milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBird - Milan sconfitto dal Torino per 3-1 fuori casa nella 37esima giornata del campionato di serie A. Il primo tempo si chiude con i granata che conducono la partita 2-0, grazie ai gol di i zapata ...

Pagelle Torino-Milan: Iovic timido 5, Leao solo un lampo 6, Zapata regale, potente, letale 7,5 - Pagelle torino-milan: Iovic timido 5, Leao solo un lampo 6, zapata regale, potente, letale 7,5 - Il Torino batte il Milan, supera il Napoli in classifica e sogna un posto in Europa. La squadra di Pioli è partita lenta, probabilmente senza motivazioni, ha avuto un sussulto d'orgoglio solo nella ...

Torino-Milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - torino-milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - Il Milan di Stefano Pioli crolla in casa del Torino per 3-1 e chiude l’ultima trasferta della stagione in modo negativo. Una partita senza storia, con il Toro in palla già nel primo tempo. La squadra ...