Ultime Notizie Serie A | Torino Milan - le parole di Pioli e Juric; Inter Oaktre - possibile il cambio di proprietà

Playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e va in semifinale - Playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e va in semifinale - Il Catanzaro accede alla semifinale dei play off del campionato di serie B dopo aver battuto 4-2 ai supplementari il Brescia al 'Ceravolo'. (ANSA) ...

Playoff Serie A: Venezia passa a Reggio Emilia, serie sul 2-2 - Playoff serie A: Venezia passa a Reggio Emilia, serie sul 2-2 - Colpo di scena nei playoff della serie A di basket: Reggio Emilia fallisce il match point in casa, con la Reyer Venezia che si impone 95-92 e trova la vittoria del 2-2. Decisivo il +10 (31-21) del pri ...

Serie A: Torino-Milan 3-0 DIRETTA e FOTO - serie A: Torino-Milan 3-0 DIRETTA e FOTO - Al 46' TORINO-Milan 3-0! Rete di Rodriguez. Pellegri anticipa Tomori sulla trequarti offensiva e tocca per Rodriguez che spedisce la palla nel sette lasciando di stucco Sportiello. Tris clamoroso del ...