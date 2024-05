Slovacchia - Juraj Cintula resta in carcere | Potrebbe colpire ancora Come sta il premier Robert Fico a tre giorni dall’attentato

(Di sabato 18 maggio 2024), il 71enne che mercoledì scorso ha sparato a sangue freddo alslovacco, ferendolo gravemente, è comparso oggi davanti ai giudici del tribunale speciale di Pezinok., arto in flagrante subito dopo aver colpito, ha riconosciuto la sua colpevolezza per i fatti contestati. Resterà in, in attesa del processo: per gli inquirenti il suo profilo lascia temere «unpericolo di fuga e la possibile reiterazione dell’attività criminale». Rischia una pena dai 25 anni all’ergastolo. Secondo le ultime ricostruzioni, il poeta e attivista ultrasettantenne avrebbe esploso quel pomeriggio ben 5 colpi di pistola contro il, appena uscito da una riunione di governo a ...

