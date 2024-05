Torino-Milan - Pioli | Preso tre gol su quattro tiri La differenza l’ha fatta…

Torino, 18 maggio 2024 – Ormai senza ulteriori e particolari velleità di classifica – vista la seconda posizione e la qualificazione alla Champions League già in tasca – il Milan alle 20.45 fa visita al Torino di Juric che invece punta alla ...

Ecco la PROBABILE FORMAZIONE del Milan contro il Torino per la Gazzetta: Pioli lancia Terracciano e Jovic dal primo minuto. Le altre scelte Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro il Torino nella gara valevole per la 37esima ...