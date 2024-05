Basket - Pielle show Avellino dominata | 78-59

(Di sabato 18 maggio 2024) Livorno, 18 maggio 2024 - Esordio in semifinale col botto per la, che annichiliscein gara-1 con il punteggio di 78-59. Una partita mai in discussione,dal primo all’ultimo minuto dagli uomini di Cardani. Mvp di serata, come della regular season, l’argentino Mateo Chiarini, autore di 21 punti e di una prestazione impressionante per qualità e quantità. Loschi, Ferraro e Pagani gli altri tre elementi in doppia cifra, a conferma della prestazione corale della Caffè Toscano. Lunedì sera la replica, con gara-2, ma c’è da scommettere cheproverà a trovare le contromisure necessarie per arginare le bocche di fuoco PL. STARTING FIVE PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani) AV: Vasl, Verazzo, Burini, Nikolic, Bortolin (all. Crotti) – Arbitri: Scarfò, Lanciotti 1QT ...

