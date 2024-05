Volley femminile - Degradi | Vittoria che crea consapevolezza; Akrari | Felice di aver aiutato la squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Ad Antalya (Turchia), nel match valido per il quarto turno della Nations League 2024 di, la Nazionale italiana guidata dal CT Julio Velasco, ha superato a domicilio le padrone di casa anatoliche per 1-3: per le azzurre si è trattato del terzo successo consecutivo dopo quelli con Germania e Bulgaria, giunti dopo la sconfitta contro la Polonia patita all’esordio. Al sito federale hanno parlato le azzurre Alicee Yasmina. La soddisfazione di Alice: “Siamo molto contente, sapevamo che questa era una partita che poteva darci tanto e toglierci poco, però, penso che non l’abbiamo vissuta con questa idea. Ci siamo concentrate sul fatto che volevamo vincere. Già nel primo set si è vista un’ottima Italia, poi quelle indecisioni finali ci sono costate la frazione, però non ...