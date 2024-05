Pioli si avvicina al Napoli? Quello che ha detto non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 19 maggio 2024) Stefanoè uno degli allenatori accostati alper il prossimo anno, il tecnico parla del suo futuro dopo la partita del Milan. Ilsta per terminare la propria stagione. Manca solo una partita per chiudere il campionato 2023/24,che ha insignito i partenopei del titolo – poco edificante – di peggior squadra campione d’Italia in carica della storia del calcio italiano. Non solo, gli azzurri rischiano seriamente di restare fuori dalle coppe europee dopo 14 qualificazioni consecutive, essendo attualmente al decimo posto della classifica. Una situazione paradossale, grottesca e che mai nessun tifoso, nemmeno nelle peggiori delle ipotesi, avrebbe immaginato. Così come il presidente De Laurentiis, che però è pronto a rilanciare il progetto. Per farlo bisognerà prima di tutto ...