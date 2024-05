Tragedia a Bari - 17enne muore colpito da un fulmine

(Di sabato 18 maggio 2024)nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese dove unè morto oggi, sabato 18 maggio, dopo essere statoda un. Il giovane era impegnato assieme al padre in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato raggiunto da una scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, pare che ilsia riuscito a rialzarsi ma è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Leggi anche: Oxford, uncentra un impianto di riciclaggio e fa saltare in aria un serbatoio – Il video...

