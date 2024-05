Marisol vince il circuito ballo - a Dustin tre proposte di lavoro VIDEO

Amici 23, Marisol vince il circuito ballo: battuto Dustin in finale | Video Witty Tv - Amici 23, marisol vince il circuito ballo: battuto Dustin in finale | Video Witty Tv - Amici 23, marisol vince il circuito ballo: battuto Dustin in finale. Si scontrerà contro la cantante Sarah per la vittoria | Video Witty Tv ...

Serale di Amici 2024, chi sarà il vincitore nella finale - Serale di Amici 2024, chi sarà il vincitore nella finale - La finale di Amici 2024 comincia con la sfida tra i protagonisti del circuito canto. A sfidarsi per primi sono Sara, Petit, Holden e Mida. Seguirà la sfida tra i ballerini marisol e Dustin.

Petit e Marisol insieme dopo Amici 2024/ Sogno convivenza e il gesto della mamma di lei: “Fuori di qui…” - Petit e marisol insieme dopo Amici 2024/ Sogno convivenza e il gesto della mamma di lei: “Fuori di qui…” - Petit e marisol: quali sono i progetti di coppia dopo Amici 2024 Il progetto convivenza e la reazione dei genitori dei ragazzi ...