Auto giù da cavalcavia su Catania-Messina: 2 feriti, uno gravissimo - Auto giù da cavalcavia su catania-messina: 2 feriti, uno gravissimo - (Adnkronos) - Incidente stradale lungo l'autostrada catania-messina, all'altezza di Mascali, nella provincia etnea: una Citroen C3 con a bordo due persone è volata giù dal cavalcavia Tagliaborse, ...

Incidente sulla Catania-Messina: auto precipita da un cavalcavia, 2 feriti - Incidente sulla catania-messina: auto precipita da un cavalcavia, 2 feriti - Grave incidente stradale lungo l’autostrada catania-messina dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta giù da un cavalcavia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del ...

Incidente sulla A18: auto giù dal cavalcavia - Incidente sulla A18: auto giù dal cavalcavia - Un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura Citroen C3, si è verificato poco dopo le 11 di oggi sull’autostrada A18 catania-messina. Per cause da accettare un’autovettura è caduta giù dal ...