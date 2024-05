Torino-Milan - Juric | Qui c’è poca gioia e tanta polemica Sull’Europa…

Juric: "Se vado via Penso di si. L'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta" - juric: "Se vado via Penso di si. L'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta" - E' felice il tecnico Ivan juric dopo il successo interno contro il Milan, commentandolo ai microfoni di Dazn: "Il mio rapporto con i ragazzi è favoloso. Sono tre anni che siamo ...

Torino-Milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBird - torino-milan, le pagelle della squadra di Pioli: Thiaw e Tomori ancora un disastro. Serve un segnale da RedBird - Il Torino di Ivan juric è a un passo dalla qualificazione in Europa. Per il Milan di Stefano Pioli un'altra serata da dimenticare: troppi errori dietro e davanti combia poco Milan sconfitto dal Torino ...

Torino-Milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - torino-milan, Pioli: “Risultato troppo netto. E sul futuro…” - Il Milan di Stefano Pioli crolla in casa del Torino per 3-1 e chiude l’ultima trasferta della stagione in modo negativo. Una partita senza storia, con il Toro in palla già nel primo tempo. La squadra ...