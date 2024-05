Highlights e gol Catanzaro-Brescia 4-2 | playoff Serie B 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per il turno preliminare deidi. Partenza in salita per i calabresi che dopo pochi minuti di gioco passano in svantaggio grazie al tap-in vincente di Galazzi che fa 0-1 e fa impazzire di gioia il pubblico ospite. I padroni di casa però rimettono le cose a posto e trovano il gol dell’1-1 grazie al solito Pietro Iemmello che al 26? fa 1-1. La partita sembra decidersi ad inizio secondo tempo quando Moncini sfrutta una grave disattenzione della difesa deled è il più lesto a ribadire la palla in rete. Ma ilnon muore mai e, all’ultima palla disponibile, trova il gol del 2-2 grazie a Donnarumma che di testa ...

