Sumy - allarme antiaereo per raid russi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 23.8 In Ucraina unè in corso nelle regioni di, a nord, e di Kherson, a sud, dove sono in atto attacchicon droni kamikaze di tipo Shahed. Lo scrive Ukrinform, citando il canale Telegram delle forze armate di Kiev.