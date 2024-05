Playoff Serie C - secondo turno nazionale | regolament - teste di serie e sorteggio

Tempo di lettura: 2 minuti sera ta di verdetti questa sera in Lega Pro dove sono in programma le cinque gare di ritorno del primo turno dei playoff Nazionali . Sulla carta, dopo le vittorie in trasferta dell’andata, partono in vantaggio Vicenza, ...

Entrano nel vivo i playoff di Serie C, con in programma i match di ritorno del primo turno , nella rincorsa a un posto nella prossima Serie B....

Playoff Serie C, avanti Vicenza e Catania. Fuori la Triestina - playoff Serie C, avanti Vicenza e Catania. Fuori la Triestina - Serata di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Finisce la corsa della Triestina che viene sconfitta 2-1 a Benevento e saluta la corsa playoff. Continua invece la rincorsa ...

Serie B, Playoff Catanzaro-Brescia 4-2: Donnarumma gela le Rondinelle, Iemmello la chiude. Calabresi in semifinale - Serie B, playoff Catanzaro-Brescia 4-2: Donnarumma gela le Rondinelle, Iemmello la chiude. Calabresi in semifinale - In quel del Ceravolo (strapieno) è stato messo in palio il biglietto per affrontare la Cremonese nelle semifinali di play-off di Serie B: il Catanzaro, quinto in classifica alla fine della stagione ...

