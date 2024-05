Julio Velasco | Posizione buona per le Olimpiadi - battuta la Turchia di una grande Vargas Ora uniamo i gruppi

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Italia ha sconfitto laper 3-1, firmando unaimpresa nella Nataions League di volley femminile. Le azzurre hanno battuto le Campionesse d’Europa nella loro tana di Antalya, neutralizzando la fuoriclasse Melissae compiendo un passo fondamentale in ottica qualificazione alledi Parigi 2024. Il CTha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Questa sera abbiamo ottenuto unsuccesso, di fronte a unache aveva a disquasi tutte le titolari e unain gran forma. Abbiamo fatto una partita molto, è stata una vittoria di squadra e sono molto contento per queste ragazze. Hanno lavorato durissimo, in particolare sulla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-15 La pipe di Porro 12-15 Ancora muro di M. Lagumdzija 12-14 Muro di Bulbul 12-13 Mano out Bovolenta da zona 2 11-13 Diagonale vincente di A. Lagumdzija da zona 2 11-12 Mano out A. Lagumdzija da zona ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Errore di Vargas. La fuoriclasse turca è costretta ad attaccare da fermo un pallone difficile, che termina in rete. 18-17 Mani out trovato da Vargas. 18-16 MONSTER BLOCK!! Che muro di Anna Danesi, la ...

L'Italia batte la Turchia 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) ottiene il terzo successo consecutivo in Nations League e guadagna 10.65 punti nel Ranking, punti fondamentali per la qualificazione alle Olimpiadi 2024.Continua a leggere

Volley, Italia galattica: triturata la Turchia di Vargas e Santarelli! Le azzurre di Velasco volano in Nations League - Volley, Italia galattica: triturata la turchia di Vargas e Santarelli! Le azzurre di Velasco volano in Nations League - L'Italia ha firmato una grandissima magia e ha sconfitto di forza la turchia per 3-1 (25-27; 25-21; 25-21; 25-19) nella Nations League di volley ...

L’Italia fa una grande impresa, Turchia battuta: le Olimpiadi di Parigi sono più vicine per Velasco - L’Italia fa una grande impresa, turchia battuta: le Olimpiadi di Parigi sono più vicine per Velasco - L'Italia batte la turchia 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) ottiene il terzo successo consecutivo in Nations League e guadagna 10 ...

Italia-Turchia 3-1, che vittoria delle Azzurre nel macht di Volley Nations League 2024 - Italia-turchia 3-1, che vittoria delle Azzurre nel macht di Volley Nations League 2024 - Una grandissima Italia piega di forza per 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 , 25-19) la turchia in un’Antalya Sports Hall gremita in ordine di posto. Un successo nella VNL pesantissimo quello delle ragazze di ...