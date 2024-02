Vittoria Ferragni diventa una principessa Disney | a Carnevale è Jasmine

Chiara Ferragni si diverte a giocare coi capelli di Vittoria , a realizzare per lei delle acconciature. Stavolta ha optato per delle trecce uguali ... (fanpage)

Chiara Ferragni e Fedez - il disegno di Vittoria preoccupa i fan : «Solo per me e te»

Chiara Ferragni e Fedez , il clima in casa non sembra non essere dei migliori. Almeno da quello che si può intuire dai social. Chiara e Fedez spesso ... (leggo)