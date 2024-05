Zerow - l' innovativa start-up che ricicla gli scarti della moda

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 19 maggio 2024) Le stagioni e le tendenze passano veloci nella, ciò che rimane invece sono glidi tessuto provenienti da ogni collezione. Non è infatti una novità che il settore del fashion sia tra i maggiori produttori di rifiuti al mondo, responsabile oggi del 10% delle emissioni globali di carbonio. Secondo l'Agenzia europea dell’ambiente infatti gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2020 hanno generato circa 270 kg di emissioni di CO2 a persona, equivalenti a 121 milioni di tonnellate di gas serra emessi solo in territorio europeo. A questo problema sempre più urgente è arrivata in soccorso, l’-up che punta a rivoluzionare l’industriaoffrendo una soluzione sostenibile per amministrare e gestire al meglio gli ...