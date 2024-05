Carcere di Benevento - il direttore Marcello | La protesta è rientrata

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Al rifiuto del medico della Asl di visitare un detenuto è esplosa unavibrata, sfociata in momenti di concitazione con la rottura di alcune vetrate le cui schegge hanno ferito lievemente due agenti di polizia. Non c’è stata alcuna colluttazione, né aggressione da parte dei detenuti verso gli agenti e ora la”. Lo dice all’ANSA ildeldi, Gianfranco, a proposito dei disordini avvenuti nella casa di reclusione. “Viviamo una situazione difficile a causa del sovraffollamento delle carceri – aggiunge-. Abbiamo quasi il doppio dei detenuti che dovremmo avere e gestiamo con non poche difficoltà la situazione, grazie esclusivamente all’impegno eroico del ...

Pubblicato il Maggio 7, 2024 Pochi giorni fa Baby Gang è finito nuovamente in carcere con l’accusa di evasione e violazione dei domiciliari. Una misura ritenuta profondamente ingiusta dal trapper 22enne che, tramite il suo account Instagram ...

Milano – Ha “iniziato lo sciopero della fame ” il trapper da milioni di follower Baby Gang , 22 anni, in vetta nelle classifiche dello streaming col suo ultimo album, tornato in carcere a fine aprile, dopo che si trovava ai domiciliari con il ...

Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato Rebibbia - Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato Rebibbia - (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Chico Forti arriverà oggi nel carcere di Verona dopo avere passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in ...

