Inter-Lazio - manca poco all’ultimo tutto esaurito a San Siro! Poi la festa

(Di domenica 19 maggio 2024) Unache non finisce mai. In un Sanancora una volta, i tifosiisti si preparano a celebrare il trionfo dello scudetto e salutare la squadra. SOLD OUT – Unache sembra non voler finire mai. In un Meazza ancora una volta, i tifosiisti si preparano a celebrare il trionfo dello scudetto numero venti al San. È difficile immaginare qualcuno che non voglia partecipare a questa grande celebrazione, sopratconsiderando la dedizione del pubblico nerazzurro, sempre presente anche nei momenti più difficili. SAN, I TIFOSI RINGRAZIANO CON UN ALTRO SOLD OUT ULTIMO ATTO – Dopo la gioia immediata seguita alla vittoria nel derby al ...

“ Chico è rientrato dopo un quarto di secolo e quindi per noi questo è un giorno di gioia, di soddisfazione, per la famiglia, per gli amici storici, per tutti quelli che si sono attivati perché questo obiettivo fosse raggiunto. Oggi Possiamo dire di ...

Dal seme alla frutta: con gli alunni delle scuole alla scoperta dell'orto - Dal seme alla frutta: con gli alunni delle scuole alla scoperta dell'orto - L'iniziativa è il momento di festa che sancisce la conclusione di un progetto realizzato con la scuola secondaria di primo grado Baccarini di Russi, con il quale studentesse e studenti sono andati ...

Bologna Champions Tour, è tutto pronto per la festa dei rossoblù: ecco il percorso ufficiale - Bologna Champions Tour, è tutto pronto per la festa dei rossoblù: ecco il percorso ufficiale - È tutto pronto per la festa Champions del Bologna. È stato definito il percorso del Bologna Champions tour, in programma mercoledì 22 maggio dalle 19:30. La grande parata per la storica qualificazione ...

Il Papa, video-messaggio per 30 anni Comunità Nuovi Orizzonti - Il Papa, video-messaggio per 30 anni Comunità Nuovi Orizzonti - (di Fausto Gasparroni) "Io vorrei inviare un saluto grande a Nuovi Orizzonti con la festa, la commemorazione del 30/o anno, e saluto prima di tutto Chiara che è stata l'artefice scelta dal Signore per ...