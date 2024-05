Internazionali di Roma - Errani-Paolini trionfano nel doppio femminile al Foro Italico | battuta la coppia Gauff-Routliffe

(Di domenica 19 maggio 2024)in festa per il tricolore italiano: Sarae Jasminevincono la finale delbattendo 6-3, 4-6, 10-8 laformata dalla statunitense Cocoe dall’australiana Erin. Si tratta del settimo successo italiano ain questa specialità. Le ultime a riuscirci furono Roberta Vinci e proprio Saranel 2012, quando sconfissero larussa Ekaterina Makarova – Elena Vesnina con il risultato di 6-2, 7-5. Dopo lo schiacciante 6-1 6-2 rifilato in semifinale alle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, lapuò finalmente alzare il trofeo. Dopo i ...

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis andrà in scena domenica 19 maggio, la finale del torneo di doppio femminile : sul Centrale, nell’ultimo atto del torneo di categoria WTA 1000 di Roma , saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini . La ...

In poco più di un’ora di gioco le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Keawczyk nella semi finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Con il risultato di 6-1, 6-2, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:44 Il tempo di premiare i finalisti del doppio maschile, tra cui purtroppo non ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e poi accoglieremo sul Centrale le finaliste del doppio femminile! 13:40 Chiudono ...

Errani/Paolini, aggiornamenti e risultato in diretta della finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia - Errani/Paolini, aggiornamenti e risultato in diretta della finale di doppio femminile degli Internazionali d'Italia - Per prestigio si tratta del capitolo finale più importante Il Foro Italico sogna: nell'albo d'oro del doppio femminile capitolino ci sono tre trionfi di coppie azzurre, ovvero Luzzatti/Gagliardi (1931 ...

Errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Errani-Paolini avanti 3-2 nella finale di doppio femminile. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Ma restano avanti di un break. Comincia la finale di doppio femminile, subito break di Errani-Paolini Granollers-Zeballos, numero 1 del tabellone, hanno vinto il torneo di doppio: 6-2, 6-2 alla coppia ...

Errani-Paolini avanti 2-1 nella finale di doppio. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Errani-Paolini avanti 2-1 nella finale di doppio. Alle 17 il clou con Zverev-Jarry - Il gran finale degli Internazionali BNL d'Italia 2024. Il clou è la finale di singolare maschile sul centrale tra Zverev e Jarry, ma oggi si assegnano anche i titoli dei doppi, con Sara Errani e ...