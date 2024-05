Golf - nel PGA Championship finale in volata | Schauffele e Morikawa allo sprint

(Di domenica 19 maggio 2024) Il PGAsi prepara a vivere un'ultima giornata con il fiato sospeso. A differenza di quanto sta avvenendo nel giro d'Italia, nel quale Pogacar è indiscusso dominatore, il secondo major sta per regalarci unadegna della miglior tappa pianeggiante. Il moving day ha rilasciato le consuete sentenze. La prima è che Xanderha una gran voglia di tornare alla vittoria e probabilmente anche la sua testa è pronta a permetterglielo. Dopo il primo giro da record e il secondo "in controllo" l'americano ha perso la leadership alla buca 15 quando è incappato in un doppio bogey che sarebbe potuto essere letale. Invece ha reagito e con due birdie finali ha concluso in 68 colpi raggiungendo Collina quota -15. Sarà proprio il pro di Los Angeles il principale antagonista nella corsa al titolo. ...

