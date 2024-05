Addio a Franchino, è morto a 71 anni il noto dj e vocalist - addio a franchino, è morto a 71 anni il noto dj e vocalist - addio a franchino, è morto a 71 anni il noto dj e vocalist(Adnkronos) – Il mondo della musica dice addio a franchino. Il noto il dj e vocalist è morto all'età di 71 anni. L'annuncio arriva dalla sua p ...

Morto dj Franchino, aveva 71 anni: il ricovero in ospedale (da alcune settimane) e i funerali. Chi era - Morto dj franchino, aveva 71 anni: il ricovero in ospedale (da alcune settimane) e i funerali. Chi era - Nato in Sicilia, Francesco Principato (questo il suo vero nome) era toscano d'adozione. Quando aveva 18 mesi i suoi si sono trasferiti per lavoro da Messina nell’Empolese. Qui è dov'è cresciuto. Ed è ...

Addio a Franchino: causa morte, età, carriera, moglie e figli del vocalist e dj - addio a franchino: causa morte, età, carriera, moglie e figli del vocalist e dj - Il mondo della musica piange la scomparsa di Francesco Principato, noto a tutti come franchino storico dj e vocalist italiano. L’artista si è spento nella mattinata di domenica 19 maggio, all’età di 7 ...