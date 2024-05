Sassuolo - Ballardini Dispiaciuti per la stagione ma società è forte

(Di domenica 19 maggio 2024) Il tecnico degli emiliani commenta il pesante ko contro il Cagliari REGGIO EMILIA - "Siamo moltoperché speravamo di fare tutt'altro percorso. Qui c'è serietà, oltre che una: paradossalmente la giornata di oggi può rappresentare un nuovo inizio per ilche ha la for

Sassuolo, Ballardini: "Serie B sarebbe un NUOVO inizio, ma la società è FORTE. Siamo dispiaciuti..." - Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, dopo la sfida contro il Cagliari. Tutti i dettagli Davide Ballardini ha parlato a Dazn dopo Sassuolo - Cagliari, terminata... UMORE ...

La Juventus batte l'Atalanta 1 - 0 e si aggiudica la sua 15.a Coppa Italia - "Siamo dispiaciuti ma non così delusi, non abbiamo questa sensazione, è una sconfitta di misura, ci ... hanno fatto un buon lavoro e regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Abbiamo passato ...