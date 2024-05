Cent’anni di storia | Giuliana festeggia il secolo a Villa Fiorita

(Di domenica 19 maggio 2024) Undi vita a: celebrazione dei 100 Anni diPecchi Un’altra festa centenaria ha avuto luogo a, la residenza per anziani di Arezzo gestita dalla cooperativa sociale Koinè.Pecchi hato il suo 100° compleanno il 19 maggio, circondata dall’affetto della famiglia e del personale della struttura. Nata nel 1924,ha vissuto una vita ricca di eventi storici e personali. Nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale, ha conseguito il diploma magistrale, un traguardo significativo in un periodo di grandi difficoltà. Solo tre anni dopo, nel 1946, ha partecipato come una delle prime donne italiane al voto, contribuendo al referendum che avrebbe trasformato l’Italia in una ...

I 100 anni di Giuliana Pecchi a Villa Fiorita - I 100 anni di Giuliana Pecchi a villa fiorita - Un’altra festa dei 100 anni a villa fiorita, la Rsa di Arezzo in gestione alla cooperativa sociale Koinè. Giuliana Pecchi ha festeggiato il compleanno con la fa ...

I 100 anni di Giuliana a Villa Fiorita - I 100 anni di Giuliana a villa fiorita - Il diploma magistrale durante la guerra, la patente negli anni Cinquanta, il lavoro e la famiglia, il diploma d’interprete dopo il pensionamento ...

A Villa San Giovanni i No Ponte in corteo: "lo Stretto non si tocca" - A villa San Giovanni i No Ponte in corteo: "lo Stretto non si tocca" - Calabresi e Siciliani uniti in corteo insieme a villa San Giovanni per protestare contro il Ponte sullo Stretto ...