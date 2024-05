Cagliari - Ranieri | La SALVEZZA più bella Futuro? Fanno presto a dirti che sei vecchio…

Al Mapei Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 202/2024 tra Sassuolo e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Sassuolo e Cagliari si affrontano nel match valido per la 37esima giornata ...

Il Cagliari vince 0-2 e festeggia la salvezza matematica in Serie A! Dall’altra parte, però, il Sassuolo vede sempre più vicino l’incubo retrocessione. SALVEZZA CERTA – Il Cagliari non sbaglia l’appuntamento con la vittoria che vale la matematica ...

Vittoria 0-2 a Sassuolo, il Cagliari di Deiola e Ranieri è salvo - Vittoria 0-2 a Sassuolo, il cagliari di Deiola e Ranieri è salvo - Una vittoria fondamentale per la salvezza: il cagliari espugna il Mapei Stadium nella sfida col Sassuolo e conquista tre punti decisivi contro una diretta concorrente per la permanenza nella massima s ...

Ranieri: “La mia permanenza a Cagliari Ho un altro anno di contratto, non ci sono problemi” - Ranieri: “La mia permanenza a cagliari Ho un altro anno di contratto, non ci sono problemi” - “La mia permanenza a cagliari Ho un contratto per un altro anno, non ci sono problemi. Ora lasciatemi godere questa salvezza”.

PRES.CAGLIARI, Salvi grazie a Ranieri. Mina ha dato tanto - PRES.cagliari, Salvi grazie a Ranieri. Mina ha dato tanto - Tommaso Giulini, presidente del cagliari, dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e l'aritmetica salvezza ottenuta è intervenuto al microfono di DAZN: "Con Ranieri abbiamo creato un bel rapporto. La ...